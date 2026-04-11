Labrinth ha commentato pubblicamente la sua assenza dalla colonna sonora della terza stagione di

L'artista ha voluto chiarire il suo punto di vista su quanto accaduto prima che venisse confermato che non si è occupato della colonna sonora dei nuovi episodi. Il musicista Labrinth è tornato a parlare del suo addio a Euphoria, la serie HBO che tornerà sugli schermi di Sky, HBO Max e in streaming su NOW da lunedì 13 aprile, con gli episodi della stagione 3. L'artista britannico ha infatti pubblicato tra le sue storie Instagram una dichiarazione con cui mette in chiaro che ci sono stati dei comportamenti negativi che lo hanno spinto a prendere quella decisione. La risposta di Labrinth alle dichiarazioni del creatore di Euphoria Probabilmente in risposta ad alcune recenti dichiarazioni del creatore di Euphoria, Sam Levinson, Labrinth ha scritto online: "In questo settore .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Euphoria 3, Labrinth sul suo addio alla serie: "Non permetto alle persone di trattarmi male"

Labrinth attacca “Euphoria” e la Columbia Records in un criptico post sui socialQuando si parla di Euphoria, ormai l’abbiamo capito, non si può mai stare del tutto tranquilli.

Ora è ufficiale: la musica di Labrinth non sarà presente nella terza stagione di “Euphoria”Alla vigilia della première della terza stagione di Euphoria, arriva la conferma di ciò che, in fondo, avevamo già capito: nei nuovi episodi...

Euphoria - Stagione 3 | Trailer Ufficiale | Sky Italia