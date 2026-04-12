Ethereum domina la finanza | miliardi di asset scelgono la blockchain

Ethereum continua a rafforzare la propria posizione come piattaforma principale per la tokenizzazione di asset reali, con un costante aumento dei flussi finanziari che transitano sulla sua rete. Ogni giorno, miliardi di dollari vengono spostati e convertiti in token sulla blockchain, consolidando il suo ruolo nel settore finanziario digitale. La crescita di queste attività evidenzia come Ethereum sia diventata un punto di riferimento nel mondo delle criptovalute e delle applicazioni decentralizzate.

Ethereum sta consolidando la propria posizione come infrastruttura dominante per la conversione in token di asset reali, attirando flussi finanziari miliardari sulla propria rete. Con oltre 22,5 miliardi di dollari in asset di fondi già tokenizzati, la blockchain detiene circa il 71,9% della quota di mercato totale nel settore dei prodotti treasury. L’ingresso dei giganti finanziari nella gestione degli asset on-chain. Il della finanza istituzionale sta subendo una trasformazione strutturale grazie all’adozione di Ethereum come strato operativo principale. All’inizio del 2026, JPMorgan Chase ha segnato un passo decisivo con il lancio del fondo di mercato MONY su ETH, inserendosi in un ecosistema già frequentato da grandi player come BlackRock con l’offerta BUIDL e Franklin Templeton con il proprio fondo monetario on-chain.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ethereum domina la finanza: miliardi di asset scelgono la blockchain Ethereum: 5,7 miliardi di vendite, ma il prezzo resisteIl mercato dei derivati su Ethereum sta registrando una pressione ribassista strutturale, con un saldo negativo di 5,7 miliardi di dollari nei dati a... Leggi anche: Cat bond: 40 miliardi di disastri trasformati in asset Trust Wallet Enters Prediction Markets Race With New Trading