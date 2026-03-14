Cat bond | 40 miliardi di disastri trasformati in asset

Il mercato finanziario ha creato i catastrophe bond, strumenti che trasformano eventi come terremoti, uragani e alluvioni in asset negoziabili. Attualmente, il valore totale di questi titoli supera i 40 miliardi di euro, consentendo agli investitori istituzionali di ottenere rendimenti attraverso la negoziazione di rischi legati a disastri naturali. Questi strumenti rappresentano un modo alternativo per finanziare le coperture contro catastrofi.

Il mercato finanziario ha trasformato i disastri naturali in titoli negoziabili. I cat bond convertono terremoti, uragani e alluvioni in rendimenti per gli investitori istituzionali. La finanza non conosce morale, ma solo il prezzo del rischio. Un sistema che nasce dopo l’uragano Andrew del 1992 ora gestisce oltre 40 miliardi di dollari in obbligazioni catastrofiche. L’architettura del rischio monetizzato. L’idea di trasferire la responsabilità delle catastrofi dai bilanci assicurativi ai mercati dei capitali è nata dalla necessità di sopravvivere a eventi estremi come l’uragano Andrew. In quell’anno, le perdite furono tali da mettere in crisi il modello tradizionale della riassicurazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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