un mondo in bilico tra caos riarmo e polarizzazione il libro di ansalone

Un nuovo scenario si apre nel panorama internazionale, segnato da un aumento di tensioni, riarmo e divisioni tra diverse aree del mondo. Un autore analizza questa fase, evidenziando come il periodo di stabilità che ha prevalso dopo la Seconda guerra mondiale si sia concluso. I fatti più recenti mostrano un progressivo deterioramento delle relazioni internazionali e un incremento delle esercitazioni militari e delle dispute geopolitiche.

È finita l’era della pace. Quella lunga parentesi di relativa stabilità che ha caratterizzato il mondo dalla fine della Seconda guerra mondiale ai giorni nostri si è chiusa definitivamente. La guerra è qui per restare. I due conflitti alle porte d’Europa, in Ucraina e in Medio Oriente, non sono altro che la manifestazione più evidente della fine dell’epoca delle regole e del multilateralismo e dell’inizio di una nuova fase in cui l’unica regola che vale è quella del più forte. Gli Stati si riarmano con l’obiettivo minimo di garantirsi protezione e deterrenza. Ma, in molti casi, si avviano già a prevedere un a riconversione su larga scala tale da configurare una vera e propria economia di guerra. 🔗 Leggi su Formiche.net

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