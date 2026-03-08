Il Traditore di Angelo Polimeno Bottai | il Patto tra Mussolini e Hitler visto attraverso la lente dell’inganno

In questa opera, Angelo Polimeno Bottai analizza il Patto tra Mussolini e Hitler, concentrandosi sugli aspetti dell’inganno e delle strategie politiche adottate dai due leader. È la prima volta che l’autore si dedica a una narrazione storica di questo evento, utilizzando un approccio rigoroso e basato sui più recenti studi storiografici. La narrazione si concentra sugli aspetti più concreti e verificabili di quell’accordo.

Angelo Polimeno Bottai, nella sua prima opera di narrativa storica, aveva esaminato la vita e il ruolo di Giuseppe Bottai, suo zio materno, ricostruendone la biografia con rigore metodologico e considerando i più recenti studi storiografici sull'importanza del gerarca romano. Il nuovo saggio in libreria Il traditore, edito da Utet, rappresenta un ulteriore sviluppo della sua riflessione critica su uno dei principali snodi storico-politici della storia europea. "Il Traditore": Hitler e Mussolini a confronto. Il Patto d'Acciaio rappresenta la conclusione di un percorso di avvicinamento progressivo tra le due nazioni, alimentato in particolare dall'interesse che Hitler manifestò nei confronti di Mussolini sin dalle sue prime apparizioni sulla scena politica.