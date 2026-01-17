Felice Maniero il boss della Mala del Brenta soffre di demenza senile | È solo

Felice Maniero, conosciuto come Faccia d’Angelo, è stato una figura di spicco della Mala del Brenta. Recentemente si è diffusa la notizia che soffre di demenza senile, lasciandolo isolato. La sua vita, una volta ricca di attività criminali, appare ormai molto distante dai giorni di potere e influenze che lo hanno caratterizzato negli anni ’80 e ’90.

La vita di Felice Maniero, noto come Faccia d’Angelo, sembra oggi lontana anni luce dalle leggendarie imprese criminali che lo hanno reso famoso negli anni ’80 e ’90. La morte della madre, Lucia Carrain, e il progressivo peggioramento della sua salute mentale hanno segnato un declino rapido e inesorabile. Ricoverato in una casa di riposo, il boss della Mala del Brenta soffre di demenza senile e le sue capacità cognitive stanno svanendo giorno dopo giorno. Fino a pochi mesi fa, Maniero manteneva ancora una certa lucidità e ricordava episodi della sua vita criminale, ma il lutto per la perdita della madre ha accelerato il deterioramento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Felice Maniero, il boss della Mala del Brenta soffre di demenza senile: “È solo” Leggi anche: L’anziano che accudisce soffre di demenza senile, lei riesce a farsi intestare la casa: badante arrestata Leggi anche: Facevano parte della nuova Mala del Brenta: due alla sbarra Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Arrestato a Treviso ex della Mala del Brenta, in manette Ivan Giantin; Blitz delle squadre speciali per catturare l'ex della Mala del Brenta: Ivan Giantin torna di nuovo in cella; Felice Maniero, dal crimine alla demenza senile: le mille vite del bandito; L’omicidio di Willy Branchi. Podcast, acquisiti gli audio. File agli atti dell’inchiesta. Felice Maniero, il boss della Mala del Brenta soffre di demenza senile: la mamma morta e la malattia - E oggi Felice Maniero non è più Felice Maniero. msn.com

Felice Maniero, il boss della Mala del Brenta soffre di demenza senile: “È solo” - La vita di Felice Maniero, noto come Faccia d’Angelo, sembra oggi lontana anni luce dalle leggendarie imprese criminali che lo hanno reso famoso negli anni ... thesocialpost.it

Felice Maniero: «Così misi in trappola e feci ammazzare i fratelli Rizzi. Si credevano i re di Venezia» - Bandito" Maurizio Dianese, il giornalista che per anni sul Gazzettino ha raccontato le malefatte della banda ... ilgazzettino.it

Felice Maniero, dal crimine alla demenza senile: le mille vite del bandito. «Così feci ammazzare i fratelli Rizzi. Si credevano i re di Venezia» - facebook.com facebook

Consigliatissimo: due piani temporali che si alternano, con personaggi talmente ben assortiti da sembrare più veri che verosimili. Sullo sfondo, le zone d'ombra del Nord-est d'Italia, il sul quale germogliò la "Mala del Brenta" di Felice Maniero. #Libri #Librigialli. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.