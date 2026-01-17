Felice Maniero il boss della Mala del Brenta soffre di demenza senile | È solo

Da thesocialpost.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Felice Maniero, conosciuto come Faccia d’Angelo, è stato una figura di spicco della Mala del Brenta. Recentemente si è diffusa la notizia che soffre di demenza senile, lasciandolo isolato. La sua vita, una volta ricca di attività criminali, appare ormai molto distante dai giorni di potere e influenze che lo hanno caratterizzato negli anni ’80 e ’90.

La vita di Felice Maniero, noto come Faccia d’Angelo, sembra oggi lontana anni luce dalle leggendarie imprese criminali che lo hanno reso famoso negli anni ’80 e ’90. La morte della madre, Lucia Carrain, e il progressivo peggioramento della sua salute mentale hanno segnato un declino rapido e inesorabile. Ricoverato in una casa di riposo, il boss della Mala del Brenta soffre di demenza senile e le sue capacità cognitive stanno svanendo giorno dopo giorno. Fino a pochi mesi fa, Maniero manteneva ancora una certa lucidità e ricordava episodi della sua vita criminale, ma il lutto per la perdita della madre ha accelerato il deterioramento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

felice maniero il boss della mala del brenta soffre di demenza senile 200 solo

© Thesocialpost.it - Felice Maniero, il boss della Mala del Brenta soffre di demenza senile: “È solo”

Leggi anche: L’anziano che accudisce soffre di demenza senile, lei riesce a farsi intestare la casa: badante arrestata

Leggi anche: Facevano parte della nuova Mala del Brenta: due alla sbarra

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Arrestato a Treviso ex della Mala del Brenta, in manette Ivan Giantin; Blitz delle squadre speciali per catturare l'ex della Mala del Brenta: Ivan Giantin torna di nuovo in cella; Felice Maniero, dal crimine alla demenza senile: le mille vite del bandito; L’omicidio di Willy Branchi. Podcast, acquisiti gli audio. File agli atti dell’inchiesta.

felice maniero boss malaFelice Maniero, il boss della Mala del Brenta soffre di demenza senile: la mamma morta e la malattia - E oggi Felice Maniero non è più Felice Maniero. msn.com

felice maniero boss malaFelice Maniero, il boss della Mala del Brenta soffre di demenza senile: “È solo” - La vita di Felice Maniero, noto come Faccia d’Angelo, sembra oggi lontana anni luce dalle leggendarie imprese criminali che lo hanno reso famoso negli anni ... thesocialpost.it

felice maniero boss malaFelice Maniero: «Così misi in trappola e feci ammazzare i fratelli Rizzi. Si credevano i re di Venezia» - Bandito" Maurizio Dianese, il giornalista che per anni sul Gazzettino ha raccontato le malefatte della banda ... ilgazzettino.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.