Il gruppo Esselunga ha annunciato un evento di reclutamento a Milano, denominato Job Day, dedicato a posizioni di livello gestionale. L'iniziativa mira a trovare nuovi talenti da inserire nelle strutture della zona, con particolare attenzione alle figure che ricopriranno ruoli di responsabilità. L'evento si svolgerà prossimamente e coinvolgerà candidati interessati a lavorare nel settore della grande distribuzione.

Il gruppo Esselunga, colosso della grande distribuzione organizzata controllato da Supermarkets Italiani, ha lanciato una nuova iniziativa di reclutamento mirata a potenziare l’organico nella zona di Milano e della provincia. Attraverso un evento dedicato denominato Job Day, previsto per il 23 aprile 2026 presso la sede di Milano Famagosta, l’azienda intende selezionare nuovi profili professionali da inserire sia nei punti vendita che nei ristoranti Bar Atlantic. Per poter partecipare alle selezioni in presenza, i candidati dovranno presentare la propria domanda entro il termine del 19 aprile 2026. Percorsi di carriera e ruoli operativi nel settore food.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Esselunga cerca nuovi talenti: Job Day a Milano per ruoli gestionali

Esselunga Job Day Modena, si cercano 20 figure per i punti venditaSono aperte fino a domenica prossima, 1° febbraio, le candidature per il Job Day Modena, l’evento di recruiting organizzato da Esselunga che si terrà...

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