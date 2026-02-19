A Monza un Job Day tutto al femminile | l' azienda che cerca e assume donne
Il 6 marzo a Monza si svolge un Job Day dedicato alle donne, promosso da un’azienda locale. L’evento nasce dalla richiesta di aumentare le opportunità di lavoro per le donne nel territorio. Durante la giornata verranno presentate diverse offerte di impiego e incontri con responsabili delle risorse umane. L’obiettivo è favorire l’inserimento femminile nel mondo del lavoro, offrendo occasioni concrete di assunzione. La manifestazione si rivolge a tutte le donne interessate a cambiare o avviare una carriera.
L'appuntamento è presso la sede del Palazzo del Lavoro. Tutte le posizioni aperte e l'attenzione dell'azienda per far conciliare famiglia con professione Un Job Day tutto in rosa. Un Job Day dedicato esclusivamente alle donne quello in programma per la giornata del 6 marzo, a Monza.Lo promuove il Centro Per l'Impiego di Monza, in collaborazione con ATM e con la Rete Artemide, e con il patrocinio del capoluogo brianzolo. L'appuntamento è dalle 9 al Palazzo del Lavoro in via Tommaso Grossi 9.Durante la giornata le candidate potranno consegnare il proprio curriculum, partecipare ai colloqui di selezione.
