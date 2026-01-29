Esselunga Job Day Modena si cercano 20 figure per i punti vendita

Inizia oggi la campagna di assunzioni di Esselunga a Modena. L’azienda cerca 20 persone per i punti vendita e le candidature restano aperte fino a domenica 1° febbraio. L’evento di recruiting si svolgerà il 10 febbraio in città.

Sono aperte fino a domenica prossima, 1° febbraio, le candidature per il Job Day Modena, l’evento di recruiting organizzato da Esselunga che si terrà in città il 10 febbraio. Il Job Day Modena è organizzato con l’obiettivo di ricercare persone per il potenziamento dell’organico dei negozi e dei bar di Modena e provincia: grazie al Job Day Modena, Esselunga conta di inserire circa 20 persone. Tra tutti coloro che si iscriveranno, i candidati più in linea con i requisiti verranno contattati e saranno invitati all’evento che si terrà a Modena nella giornata di martedì 10 febbraio. In questa occasione, i partecipanti che desiderano lavorare in Esselunga avranno l’opportunità di conoscere da vicino l’azienda e di incontrare direttamente i recruiter del Talent Acquisition Center del gruppo Esselunga, sostenendo un colloquio individuale.🔗 Leggi su Modenatoday.it

