Oggi al Flaminio si svolge l’esordio ufficiale del nuovo acquisto della squadra, che si presenta con l’intento di chiudere bene la stagione. Il giocatore ha dichiarato di essere qui per ottenere un risultato positivo e ha mostrato sicurezza. La partita contro Milano rappresenta un’occasione importante per la Dole, che mira a mantenere vive le speranze di qualificarsi ai playoff attraverso una vittoria.

È ’l’attrazione’ di giornata e lui dà l’idea di essere pronto e reggere le aspettative. Zahir Porter debutta oggi contro Milano in un match da vincere e che per la Dole potrebbe significare prolungare la speranza di conquistare direttamente i playoff. L’ala piccola del Bronx è arrivata da meno di una settimana ma ha già avuto modo di immergersi completamente nel gruppo squadra, accompagnando la Rinascita nella trasferta di Pistoia e apprendendo i meccanismi necessari per poter stare in campo coi compagni. "Sono molto eccitato e non vedo l’ora di cominciare – dice proprio Porter –. Abbiamo un grande gruppo e vogliamo finire la stagione al meglio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Esordio al Flaminio per il neoacquisto biancorosso. Porter: "Qui per chiudere la stagione in bellezza»

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