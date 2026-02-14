Basket l' Unieuro in cerca di riscatto al Flaminio | arriva il derby con la Dole esordio per il play Bossi

L'Unieuro Forlì ha deciso di cambiare rotta dopo le ultime sconfitte e si prepara al derby contro la Dole Rimini, che vuole riscattarsi davanti ai propri tifosi. La squadra di coach Valli affronta la partita con l’obiettivo di mettere in cassaforte i due punti e ritrovare fiducia. Esordisce anche il nuovo playmaker Bossi, pronto a dare una svolta alla manovra offensiva. La sfida si gioca al Flaminio, un palazzetto che si riempirà di entusiasmo e passione.

Le parole di coach Antimo Martino: "L'arrivo di Bossi spero possa darci da subito una mano, anche se chiaramente il giocatore ha fatto solo pochi allenamenti con noi" Tempo di derby per l'Unieuro Forlì, attesa nella tana dei "cugini". Contro una Rbr Rimini vogliosa di tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico. Con ancora l'amaro in bocca, dopo il controverso finale di Pistoia, ad aggiungere ulteriori motivazioni di riscatto, oltre a quelle che già accompagnano un derby, i biancorossi si presentano al Flaminio con l'addizione al roster di Stefano Bossi. Introducono Rimini - Forlì coach Martino e Demonte Harper.