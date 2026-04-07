Dopo la sconfitta contro il Napoli, la situazione in casa Milan si fa tesa, con voci che riguardano l’esonero di Allegri. La decisione non è ancora ufficiale, ma la pressione cresce tra i tifosi e i dirigenti. La squadra si trova a dover affrontare un momento delicato, e le discussioni interne si sono intensificate nelle ultime ore. La società valuta le prossime mosse in vista delle sfide future.

Ore concitatissime nel capoluogo meneghino dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli: le ultime su Max Allegri. Niente da fare. Il Milan si arrende sul campo del Napoli nella gara più attesa della trentunesima giornata di Serie A e dice addio al sogno scudetto. I rossoneri scivolano al terzo posto in classifica, alle spalle dell’Inter capolista e proprio degli azzurri, e adesso sono chiamati a fare punti in queste ultime sette giornate di campionato per non compromettere anche la qualificazione alla prossima Champions League. Leao (AnsaFoto) – Calciomercato.it Dopo la gara di ieri sera, però, è esploso il malcontento tra i tifosi rossoneri e infatti su X è tornato d’attualità l’ hashtag #AllegriOut. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Esonero Allegri, aria pesantissima in casa Milan: cosa succede

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