Escursionista cade a San Tomaso | soccorsi in azione con l' elicottero

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 12 aprile, le forze di soccorso sono intervenute nella Piana di San Tomaso, nel comune di Valmadrera, per un incidente che ha coinvolto un escursionista. L'intervento è stato avviato con l'uso di un elicottero, che ha partecipato alle operazioni di soccorso. La zona è stata raggiunta dai soccorritori per assistere la persona coinvolta nell'incidente.

Intervento delle forze di soccorso nel primo pomeriggio di oggi, domenica 12 aprile, nella Piana di San Tomaso nel comune di Valmadrera. Una caduta ha procurato un infortunio a una persona, con la chiamata al numero unico per le emergenze 112 scattata intorno alle 14.45. Dalla centrale operativa.🔗 Leggi su Leccotoday.it Donna cade nella grotta durante l’escursione: ferite e traumi, i soccorsi anche con l’elicotteroSpoleto, 29 marzo 2026 – Paura per una donna di 45 di Amelia caduta in una grotta durante l’escursione con un gruppo speleologico di Narni. Escursionista in Calvana cade e si ferisce a una gamba. Soccorsa in elicottero dai vigili del fuoco. Il videoPrato, 11 aprile 2026 – Un’escursionista è rimasta ferita a una gamba a Poggio Castiglioni, sui Monti della Calvana, all'interno del territorio...