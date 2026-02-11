Leonardo Fabbri inventa la cannonata | mondiale stagionale sbriciolato misura sublime e Steen tramortito
Leonardo Fabbri ha fatto partire una cannonata sulla pedana di Stellenbosch, in Sudafrica. Con una forza impressionante, ha lanciato il peso a 22 metri, cancellando il record stagionale e lasciando Steen a terra, tramortito. Il risultato ha sorpreso tutti, dimostrando che l’italiano sta vivendo un momento di forma eccezionale.
Leonardo Fabbri si è reso protagonista di una straripante spallata sulla pedana di Stellenbosch (Sudafrica), gettando il peso a 22.50 metri in occasione della sua seconda uscita in questa annata agonistica: a quattro giorni di distanza dal convincente 22.05 stampato a Parow, il granitico toscano ha alzato ulteriormente l’asticella e ha piazzato la misura a effetto già in occasione del secondo tentativo, ribadendo la sua indubbia caratura tecnica e facendo ben sperare per l’immediato futuro. Il Campione d’Europa ha stampato in maniera fragorosa la miglior prestazione mondiale stagionale, ampiamente davanti al 22. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Leonardo Fabbri
Leonardo Fabbri firma la spallata d’autore e vola oltre i 22 metri! Sarebbe mondiale stagionale, ma…
Leonardo Fabbri ha aperto bene la stagione di lanci, superando i 22 metri a Parow, vicino a Città del Capo.
Mattia Furlani scatenato al debutto! Misura da urlo a Parigi, primato mondiale stagionale!
Mattia Furlani ha aperto la stagione con una prestazione di rilievo a Parigi, stabilendo un primato mondiale stagionale.
Ultime notizie su Leonardo Fabbri
Leonardo Fabbri inventa la cannonata: mondiale stagionale sbriciolato, misura sublime e Steen tramortitoLeonardo Fabbri si è reso protagonista di una straripante spallata sulla pedana di Stellenbosch (Sudafrica), gettando il peso a 22.50 metri in occasione ... oasport.it
Leonardo Fabbri firma la spallata d’autore e vola oltre i 22 metri! Sarebbe mondiale stagionale, ma…Leonardo Fabbri ha iniziato la stagione con una splendida spallata sulla pedana di Parow (nei pressi di Città del Capo, Sudafrica), gettando il peso a ... oasport.it
FABBRI ON FIRE! 22,50 IN SUDAFRICA #Indoor2026 Altra fantastica prestazione per Leonardo Fabbri: 22,50 a Stellenbosch, migliore prestazione mondiale dell'anno Ph. archivio Colombo/FIDAL #atleticaitaliana - facebook.com facebook
Leonardo Fabbri firma la spallata d’autore e vola oltre i 22 metri! Sarebbe mondiale stagionale, ma… - x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.