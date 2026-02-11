Leonardo Fabbri inventa la cannonata | mondiale stagionale sbriciolato misura sublime e Steen tramortito

Leonardo Fabbri ha fatto partire una cannonata sulla pedana di Stellenbosch, in Sudafrica. Con una forza impressionante, ha lanciato il peso a 22 metri, cancellando il record stagionale e lasciando Steen a terra, tramortito. Il risultato ha sorpreso tutti, dimostrando che l’italiano sta vivendo un momento di forma eccezionale.

Leonardo Fabbri si è reso protagonista di una straripante spallata sulla pedana di Stellenbosch (Sudafrica), gettando il peso a 22.50 metri in occasione della sua seconda uscita in questa annata agonistica: a quattro giorni di distanza dal convincente 22.05 stampato a Parow, il granitico toscano ha alzato ulteriormente l’asticella e ha piazzato la misura a effetto già in occasione del secondo tentativo, ribadendo la sua indubbia caratura tecnica e facendo ben sperare per l’immediato futuro. Il Campione d’Europa ha stampato in maniera fragorosa la miglior prestazione mondiale stagionale, ampiamente davanti al 22. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leonardo Fabbri firma la spallata d'autore e vola oltre i 22 metri! Sarebbe mondiale stagionale, ma…

Leonardo Fabbri ha aperto bene la stagione di lanci, superando i 22 metri a Parow, vicino a Città del Capo.

Mattia Furlani scatenato al debutto! Misura da urlo a Parigi, primato mondiale stagionale!

Mattia Furlani ha aperto la stagione con una prestazione di rilievo a Parigi, stabilendo un primato mondiale stagionale.

