Leonardo Fabbri inventa la cannonata | mondiale stagionale sbriciolato misura sublime e Steen tramortito

Leonardo Fabbri ha fatto partire una cannonata sulla pedana di Stellenbosch, in Sudafrica. Con una forza impressionante, ha lanciato il peso a 22 metri, cancellando il record stagionale e lasciando Steen a terra, tramortito. Il risultato ha sorpreso tutti, dimostrando che l’italiano sta vivendo un momento di forma eccezionale.

Leonardo Fabbri si è reso protagonista di una straripante spallata sulla pedana di Stellenbosch (Sudafrica), gettando il peso a 22.50 metri in occasione della sua seconda uscita in questa annata agonistica: a quattro giorni di distanza dal convincente 22.05 stampato a Parow, il granitico toscano ha alzato ulteriormente l’asticella e ha piazzato la misura a effetto già in occasione del secondo tentativo, ribadendo la sua indubbia caratura tecnica e facendo ben sperare per l’immediato futuro. Il Campione d’Europa ha stampato in maniera fragorosa la miglior prestazione mondiale stagionale, ampiamente davanti al 22. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Leonardo Fabbri inventa la cannonata: mondiale stagionale sbriciolato, misura sublime e Steen tramortito Approfondimenti su Leonardo Fabbri Leonardo Fabbri firma la spallata d’autore e vola oltre i 22 metri! Sarebbe mondiale stagionale, ma… Leonardo Fabbri ha aperto bene la stagione di lanci, superando i 22 metri a Parow, vicino a Città del Capo. Mattia Furlani scatenato al debutto! Misura da urlo a Parigi, primato mondiale stagionale! Mattia Furlani ha aperto la stagione con una prestazione di rilievo a Parigi, stabilendo un primato mondiale stagionale. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Leonardo Fabbri Leonardo Fabbri inventa la cannonata: mondiale stagionale sbriciolato, misura sublime e Steen tramortitoLeonardo Fabbri si è reso protagonista di una straripante spallata sulla pedana di Stellenbosch (Sudafrica), gettando il peso a 22.50 metri in occasione ... oasport.it Leonardo Fabbri firma la spallata d’autore e vola oltre i 22 metri! Sarebbe mondiale stagionale, ma…Leonardo Fabbri ha iniziato la stagione con una splendida spallata sulla pedana di Parow (nei pressi di Città del Capo, Sudafrica), gettando il peso a ... oasport.it FABBRI ON FIRE! 22,50 IN SUDAFRICA #Indoor2026 Altra fantastica prestazione per Leonardo Fabbri: 22,50 a Stellenbosch, migliore prestazione mondiale dell'anno Ph. archivio Colombo/FIDAL #atleticaitaliana - facebook.com facebook Leonardo Fabbri firma la spallata d’autore e vola oltre i 22 metri! Sarebbe mondiale stagionale, ma… - x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.