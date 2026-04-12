Ercolano | lancia una busta dalla finestra All’interno c’è la droga Carabinieri arrestano un 49enne

Un uomo di 49 anni è stato arrestato a seguito di un episodio avvenuto a Ercolano, quando ha cercato di evitare un controllo lanciando una busta dalla finestra. All’interno della busta sono stati trovati droga e un bilancino di precisione. Dopo l’intervento dei carabinieri, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

Torre Annunziata, differenziata: aumentano i controlli sul conferimento del multimateriale. Due sanzioni Giugliano in Campania: Il business plan di un uomo e una donna. Consegne e vendite di droga coordinate con i walkie talkie Serie B Femminile. Nextra Napoli, dominio a Benevento: si chiude la regular season al quinto posto Lancia droga e bilancino dalla finestra per sfuggire ai controlli: arrestato 49enne, ora ai domiciliari. I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio C. I., 49enne della zona già noto alle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Ercolano: lancia una busta dalla finestra. All’interno c’è la droga. Carabinieri arrestano un 49enne Leggi anche: Lancia una busta con la droga dalla finestra, ma la trovano i carabinieri Ercolano: Carabinieri arrestano uomo per tentato omicidio. Motivo del litigio una donnaLite per gelosia finisce nel sangue: 62enne arrestato per tentato omicidio a Ercolano Mancano pochi minuti alle 22 e i carabinieri della Tenenza di... Droga, maxioperazione dei Carabinieri di Milano: 300kg di hashish sequestrati e 4 arresti