A Ercolano, poco prima delle 22, i carabinieri della Tenenza sono intervenuti in un appartamento vicino al litorale e hanno arrestato un uomo di 62 anni con l'accusa di tentato omicidio. La vicenda nasce da un litigio tra l'uomo e una donna, presumibilmente legato a motivi di gelosia. Gli agenti hanno portato a termine l'arresto e hanno portato via l'uomo.

Lite per gelosia finisce nel sangue: 62enne arrestato per tentato omicidio a Ercolano. Mancano pochi minuti alle 22 e i carabinieri della Tenenza di Ercolano raggiungono un appartamento vicino al litorale. Un 38enne – proprio nel giorno del proprio compleanno – ha chiesto aiuto ai carabinieri. L’uomo è sottoposto agli arresti domiciliari e sta litigando con il convivente che di anni ne ha 62. Pochi minuti e la gazzella raggiunge l’appartamento. Fuori l’abitazione il 38enne ricoperto di sangue con evidenti ferite alle mani. La vittima racconta ai carabinieri che l’aggressore – il convivente – è ancora in casa. I militari entrano nell’appartamento e trovano il 62enne seduto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Ercolano: Carabinieri arrestano uomo per tentato omicidio. Motivo del litigio una donna

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