Equitazione Becky Moody su Jagerbomb vince la Finale di Coppa del Mondo di dressage

A Fort Worth, in Texas, si è svolta la Finale di Coppa del Mondo di dressage, con la vittoria di Becky Moody su Jagerbomb nel Grand Prix Freestyle. La competizione si è svolta nella notte italiana e ha visto i cavalieri affrontare un percorso di esibizione con esercizi di alta precisione. La vittoria è stata decisa dai punteggi della giuria, che hanno valutato le esibizioni sulle note di musica e movimenti coreografici.

A Fort Worth, in Texas (Stati Uniti), nella notte italiana, si è disputato il Grand Prix Freestyle valido per la Finale di Coppa del Mondo 2025-2026 di dressage: successo della britannica Becky Moody su Jagerbomb, davanti allo statunitense Christian Simonson su Indian Rock ed alla polacca Sandra Sysojeva su Maxima Bella. Nell’ultimo atto stagionale della competizione di impone la britannica Becky Moody su Jagerbomb, che svetta con lo score di 88.330, dominando la scena davanti al padrone di casa statunitense Christian Simonson su Indian Rock, secondo a debita distanza con il punteggio di 83.810. Serrata, invece, la lotta per il gradino più basso del podio: a spuntarla è la polacca Sandra Sysojeva su Maxima Bella, terza a quota 80.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Equitazione, Becky Moody su Jagerbomb vince la Finale di Coppa del Mondo di dressage Leggi anche: Equitazione: Verboomen vince nel Grand Prix di dressage in Coppa del Mondo a Neumunster Leggi anche: Equitazione: Justin Verboomen vince a ‘s-Hertogenbosch nel Grand Prix della Dressage World Cup