Equitazione | Verboomen vince nel Grand Prix di dressage in Coppa del Mondo a Neumunster

Justin Verboomen ha vinto il Grand Prix di dressage a Neumunster, portando a casa il primo successo della fase di Coppa del Mondo 2025-2026. Il cavaliere belga ha dominato la competizione inaugurale dell’ottava tappa della Western European League, impressionando la giuria con una performance fluida e precisa. La vittoria è arrivata in una giornata in cui Verboomen ha mostrato grande sicurezza e controllo sul suo cavallo, conquistando punti fondamentali per la classifica generale.

Justin Verboomen illumina il campo di gara di Neumunster. Il belga si è aggiudicato il Grand Prix di dressage della World Cup 2025-2026 – relativamente alla Western European League – nel contest inaugurale dell’ottava tappa del circuito. Mettendo a referto una ripresa da 76.826%, in sella a Djembe de Hus Old, il belga ha preceduto tutta la concorrenza, con l a connazionale Larissa Pauluis (montante Flambeau) al secondo posto con lo score di 74.196 %, e il padrone di casa tedesco Raphael Netz, terzo a 73.587% con il suo Great Escape Camelot. Contest con 16 binomi partenti, fra cui nessuno rappresentante l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

