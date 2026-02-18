Laura Marzaroli e l’appello dell’Enpa Milano per nuovi volontari | Aiutare gli animali produce una gioia immensa

Nel 2010, Laura Marzaroli ha assistito a uno sversamento di petrolio nel Lambro, che le ha cambiato la vita. Ricorda ancora le sue mani immerse nel petrolio mentre cercava di salvare i cormorani con i retini, portandoli in clinica per essere curati. Ora, l’Enpa Milano lancia un appello: ha bisogno di nuovi volontari per proteggere gli animali in difficoltà. Marzaroli sottolinea quanto aiutarli possa portare una gioia profonda, invitando chiunque ad unirsi a questa battaglia contro il degrado ambientale.

“Era il 2010, ci fu uno sversamento di petrolio nel Lambro. Ricordo che corremmo a recuperare i cormorani con i retini, le gambe immerse nel petrolio, per portarli in clinica e pulirli con la farina per evitare il soffocamento.”. Laura Marzaroli, 47 anni, tre figli di 15, 9 e 5 anni e 4 gatti, di mestiere fa la cuoca e si alza alle quattro di mattina. Racconta quella giornata memorabile ridendo, “pensi che mi dovevo sposare a brevissimo e mentre raccoglievo i cormorani mi chiamava quello del negozio del vestito per fare la prova”. Di tempo libero, decisamente, non ne ha molto, eppure ogni sabato sera, dalle 19 a mezzanotte, si “trasforma” in una volontaria nella sede Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) di Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

