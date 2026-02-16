Monza e Brianza tra le province italiane dove si spende di più per gli animali di casa

A Monza e Brianza le famiglie investono di più rispetto ad altre regioni italiane per prendersi cura dei loro animali domestici. Questa provincia registra una spesa media superiore alla media nazionale, con acquisti frequenti di cibo, accessori e servizi veterinari. Un esempio concreto sono le numerose cliniche veterinarie appena aperte, che testimoniano un mercato in crescita.

Tra le province che spende di più in Italia per il benessere e la cura dei propri animali da compagnia. Monza e Brianza, stando all'ultima ricerca fatta Confartigianato in vista della Giornata nazionale del gatto di domani, 17 febbraio, è tra le province italiane protagoniste del boom della pet economy che in Italia ha segnato un aumento del 76 per cento negli ultimi 10 anni arrivando a una spesa di 6,7 miliardi di euro. Come riporta Ansa, nel 2024 la spesa per prodotti e servizi per animali da compagnia ha raggiunto 6.747 milioni di euro. Le imprese in 10 anni sono aumentate del 92,3 per cento e oggi si contano ben 3.🔗 Leggi su Monzatoday.it

