Energia | incubo rincari per imprese e famiglie E si teme per il grano

Il conflitto in Medio Oriente ha causato un aumento dei prezzi dell’energia, colpendo imprese e famiglie italiane. Si teme che questa situazione possa peggiorare, influenzando anche il settore agricolo e il costo del grano. Le conseguenze si fanno sentire su diversi fronti, con rincari che si riflettono sui bilanci quotidiani di molte persone e aziende.

Il conflitto in Medio Oriente rischia di trasformarsi in una nuova ondata di rincari per imprese e famiglie italiane, con effetti che si estendono anche al settore agricolo. Le tensioni nell’area del Golfo, in particolare i timori legati a possibili restrizioni ai transiti energetici nello Stretto di Hormuz, uno dei principali snodi mondiali per petrolio e gas, potrebbero tradursi in un ulteriore aumento dei costi dell’energia e delle materie prime. Confcommercio A lanciare l’allarme per il sistema produttivo è innanzitutto Confcommercio. Già oggi, rispetto al 2019 – ultimo anno prima della pandemia e della crisi energetica – le imprese del terziario pagano l’energia elettrica il 28,8% in più e il gas addirittura il 70,4% in più. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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