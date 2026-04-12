Empoli sport e solidarietà tra corsa e amici a quattro zampe Le foto

Domenica 12 aprile, il Parco di Serravalle a Empoli ha ospitato un evento che ha unito sport e solidarietà. Durante la mattinata, numerosi partecipanti hanno preso parte a una corsa aperta a tutti, accompagnati anche da amici a quattro zampe. L'iniziativa ha visto coinvolti volontari e appassionati, che hanno condiviso momenti di convivialità e impegno sociale in un clima di festa.

Empoli, 12 aprile 2026 – A Empoli, nella mattinata di domenica 12 aprile, il Parco di Parco di Serravalle si è trasformato in un punto di incontro tra attività podistica e sensibilità sociale. https:www.lanazione.itempolisportla-passeggiata-a-sei-zampe-a-empoli-gct1k77d La passeggiata a sei zampe, affiancata alla corsa non competitiva, ha richiamato numerosi partecipanti, molti dei quali accompagnati dal proprio cane, in un clima semplice e partecipato. L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Empoli insieme al Lions Club Empoli e dalla clinica veterinaria Croce Azzurra, ha garantito anche un presidio sanitario dedicato agli animali, elemento che ha contribuito a rendere l’evento accessibile e sicuro per tutti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Empoli, sport e solidarietà tra corsa e amici a quattro zampe. Le foto Leggi anche: Una giornata di sport tra famiglia e amici a quattro zampe: l'evento imperdibile a Roma Sport e olfatto si incontrano a Viterbo per una giornata gratis dedicata agli amici a quattro zampeSabato 7 marzo, dalle 14 alle 17, l'associazione sportiva dilettantistica “Il giardino di Filippo” organizza una giornata dimostrativa gratis...