Ristrutturazione e messa in sicurezza | pronta la scuola De Amicis

A Formia, i lavori di ristrutturazione e sicurezza della scuola De Amicis sono stati completati. È finita la seconda fase di lavori, che ha riguardato sia la scuola elementare che l’asilo. Ora gli studenti possono tornare a studiare in un edificio più sicuro e rinnovato.

Si conclude, a Formia, anche il secondo lotto dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della scuola elementare e infanzia De Amicis. Così ora l’edificio scolastico viene riconsegnato alla cittadinanza completamente riqualificato. Si tratta di un’opera fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, nell'ottica di un investimento sugli istituti scolastici del territorio. Gli interventi hanno riguardato il terzo piano, dove sono stati rifatti i servizi igienici, sostituite le porte interne, adeguati gli impianti idrico ed elettrico e sono state realizzate nuove aule e tinteggiate le pareti dell’intero piano e della scala.🔗 Leggi su Latinatoday.it

