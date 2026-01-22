Emergenza topi dentro la scuola | Istituto chiuso per due giorni

L'istituto scolastico di via Margherita Hack è stato chiuso temporaneamente per due giorni a causa di un’emergenza topi. L’ordinanza, firmata mercoledì dal sindaco Davide Bergamini, ha immediatamente preso provvedimenti per tutelare la sicurezza degli studenti. L’amministrazione comunale di Vigarano Mainarda sta gestendo la situazione per risolvere il problema nel più breve tempo possibile.

Dopo l'ordinanza lampo firmata mercoledì dal sindaco Davide Bergamini, che ha sancito la chiusura della scuola primaria di via Margherita Hack per le giornate di ieri e oggi, l'amministrazione comunale di Vigarano Mainarda entra nel merito della gestione dell'emergenza. La salute dei bambini è stata considerata la priorità assoluta. L'assessore alla Pubblica Istruzione, Daniela Patroncini, fa il punto della situazione: "La chiusura è avvenuta perché erano stati avvistati piccoli topi, non ratti, oltre la zona limitata della mensa e della dispensa – spiega –. Avevamo già chiuso la cucina lunedì e martedì, facendo arrivare i pasti da fuori e facendoli consumare agli studenti direttamente in classe.

