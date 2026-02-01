Sicurezza i giovani di Forza Italia | Ok le zone rosse ma serve prevenzione continua

I giovani di Forza Italia chiedono più prevenzione, anche se sono favorevoli alle zone rosse.

«Per noi giovani la sicurezza non è uno slogan: è la condizione che ci permette di vivere Parma senza rinunce, di frequentare il centro, studiare, lavorare e fare impresa senza paura». Così i Giovani di Forza Italia Parma intervengono sul tema della sicurezza urbana e sulle misure attivate nelle aree più sensibili della città. «Le “zone rosse” stanno dimostrando che, quando la presenza sul territorio aumenta e l’azione è coordinata, i risultati arrivano. I numeri lo confermano», proseguono i giovani azzurri. Nelle ultime settimane sono state 1.473 le persone controllate, 106 gli allontanamenti e 6 le denunce per il mancato rispetto degli ordini di allontanamento dalle zone interdette.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su Forza Italia

Durante le Olimpiadi e le festività natalizie, tornano le Zone Rosse a Verona, aree ad alta sorveglianza e accesso controllato.

Milano e Cortina stanno attuando il piano sicurezza in vista dei Giochi invernali.

Tra le ultime donazioni ricevute da Forza Italia ce n’è una che spicca più delle altre, un po’ per la cifra un po’ per il protagonista del bonifico. A dicembre, infatti, il partito guidato da Antonio Tajani ha ricevuto 100 mila euro da Gksd Bespoke, sigla che riconduce - facebook.com facebook

