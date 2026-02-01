Sicurezza i giovani di Forza Italia | Ok le zone rosse ma serve prevenzione continua

I giovani di Forza Italia chiedono più prevenzione, anche se sono favorevoli alle zone rosse.

«Per noi giovani la sicurezza non è uno slogan: è la condizione che ci permette di vivere Parma senza rinunce, di frequentare il centro, studiare, lavorare e fare impresa senza paura». Così i Giovani di Forza Italia Parma intervengono sul tema della sicurezza urbana e sulle misure attivate nelle aree più sensibili della città. «Le “zone rosse” stanno dimostrando che, quando la presenza sul territorio aumenta e l’azione è coordinata, i risultati arrivano. I numeri lo confermano», proseguono i giovani azzurri. Nelle ultime settimane sono state 1.473 le persone controllate, 106 gli allontanamenti e 6 le denunce per il mancato rispetto degli ordini di allontanamento dalle zone interdette.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

