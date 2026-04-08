Nelle ultime ore, mentre in Iran le tensioni sono aumentate, alcune figure politiche italiane hanno commentato l’argomento. Dopo un intervento di una leader di partito, che aveva criticato una decisione di un ex-presidente degli Stati Uniti riguardo a un possibile raid nel Paese mediorientale, è arrivata una smentita ufficiale poche ore dopo. La vicenda ha suscitato attenzione sui social e sui media italiani.

Se in Iran la tensione nelle ultime ore è salita alle stelle, in Italia c’è chi ne ha approfittato per speculare politicamente. Come il capo del Partito Democratico, Elly Schlein, principale forza d’opposizione e ospite d’onore dell’ultima puntata di Dimartedì, il talk di approfondimento politico e sociale di La7, condotto in prima serata ogni martedì sera da Giovanni Floris. Schlein ha rivolto parole molto critiche a Donald Trump e alla gestione della guerra in Iran, definendo il presidente americano una figura politica che “rischia d’incendiare il mondo”. La leader Dem ha poi ricordato come, in passato, la stessa Giorgia Meloni, molto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Elly Schlein attacca Meloni sui raid di Trump in Iran: smentita due ore dopo

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