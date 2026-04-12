Elezioni Ungheria vince Magyar Orban si è congratulato per la nostra vittoria

Alle elezioni politiche in Ungheria, con il 45,7% dello spoglio completato, il partito Tisza di Pèter Magyar si trova in testa, vantando la maggioranza dei due terzi nel parlamento di Budapest. Questa maggioranza consentirebbe al partito di proporre cambiamenti alla costituzione. Il primo ministro ha inviato le sue congratulazioni al partito per la vittoria alle urne.

ROMA (ITALPRESS) – Con lo spoglio delle elezioni politiche ungheresi al 45,7%, il partito Tisza di Pèter Magyar avrebbe la maggioranza dei due terzi al parlamento di Budapest che gli consentirebbe di apportare modifiche alla costituzione. A Tisza andrebbero 135 seggi, mentre il partito Fidesz del premier uscente Viktor Orban si fermerebbe a 57. All’estrema destra di Mi Hazànk andrebbero 7 seggi. “Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, mi ha telefonato per congratularsi per la nostra vittoria alle elezioni”, scrive su X Magyar. Alle 19 di oggi si sono chiusi i seggi. Alla consultazione è stata registrata un’affluenza vicina ai livelli record: alle 18.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Magyar, 'Orban si è congratulato con noi al telefono per la nostra vittoria'"Il Primo Ministro Viktor Orbán si è appena congratulato con noi al telefono per la nostra vittoria ".

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