Elezioni Ungheria se Orbán perde è una sberla a Trump ma di sicuro non è la rivincita dell’Ue

Alle elezioni in Ungheria, il risultato potrebbe avere ripercussioni sulla scena internazionale, anche se non è chiaro se rappresenti una vittoria per l’Unione europea o meno. Lo sfidante del primo ministro in carica proviene da un’area politica di destra, con posizioni ferme sui confini e sull’adesione di Kiev all’Unione. La partita elettorale si svolge in un contesto di tensioni geopolitiche e di scontri tra diverse visioni politiche.

Messaggi su Telegram a favore di Viktor Orbán manovrati dal Cremlino. Una ricerca di Vox Harbor, società di analisi dati, ha rivelato che i post affiliati alla Russia rappresentano una quota significativa dei contenuti filo-Orbán, diffusi tramite Telegram dopo averli tradotti e adattati al pubblico ungherese. Molte narrazioni rispecchiano le tesi dello stesso primo ministro, ovvero che l’Unione europea vuole minare la sovranità dell’Ungheria, che i leader filo-europei di Kiev stanno complottando contro Orbán, che si cerchi di trascinare l’Ungheria nella guerra tra Ucraina e Russia e che si tenterà di manipolare il risultato elettorale per negargli la vittoria.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Elezioni Ungheria, se Orbán perde è una sberla a Trump ma di sicuro non è la rivincita dell’Ue Elezioni Ungheria, cosa cambia se perde Orban? Con Magyar via all'europeismo "costruttivo"In Ungheria una nuova alba sembra essere alle porte, un rinnovamento che sembra apporre la parola "fine" su quanto è stato definito, dal 2010 in poi,... Rubio in Ungheria assicura a Orban l’appoggio di Trump alle elezioni. Il premier: “Tra noi una nuova età dell’oro”Un “San Valentino” a scoppio ritardato ma ugualmente intenso quello tra il segretario di Stato americano, Marco Rubio, e il primo ministro ungherese...