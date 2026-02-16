Rubio in Ungheria assicura a Orban l’appoggio di Trump alle elezioni Il premier | Tra noi una nuova età dell’oro

Un "San Valentino" a scoppio ritardato ma ugualmente intenso quello tra il segretario di Stato americano, Marco Rubio, e il primo ministro ungherese Viktor Orban. Rubio, in visita a Budapest, dice a chiare lettere che Donald Trump è impegnato per la vittoria di Orban alle prossime elezioni (12 aprile); il magiaro parla di una nuova "era dell'oro" per i rapporti tra Ungheria e Stati Uniti e poi rilancia la figura del tycoon come grande statista, specie in correlazione con la guerra Russia-Ucraina: "Se Donald Trump fosse stato il presidente degli Stati Uniti questa guerra non sarebbe mai scoppiata.