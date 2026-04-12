Elezioni Ungheria la notizia è arrivata | Abbiamo vinto!

Oggi in Ungheria si sono svolte le elezioni, e la notizia della vittoria è stata annunciata ufficialmente. Durante tutta la giornata, davanti ai seggi si sono formate lunghe file, con cittadini che aspettavano in silenzio e attenzione, molti con telefoni in mano. L’atmosfera era di attesa e tensione, con l’impressione che questa volta l’esito avrebbe potuto essere diverso dal passato.

Per tutta la giornata, davanti ai seggi, l’atmosfera è stata quella delle ore che contano davvero: file, volti tesi, telefoni in mano e la sensazione che stavolta nulla sarebbe andato “come sempre”. In Ungheria si è votato con un’affluenza fuori scala. E quando le urne si sono chiuse, la notte si è accesa di attese e messaggi. Il dato che ha fatto rumore è arrivato già dal pomeriggio: percentuali altissime, soprattutto nelle grandi città e a Budapest. Un segnale che, in politica, spesso significa una cosa sola: molti elettori che di solito restano a casa hanno deciso di presentarsi. E questo, per il premier Viktor Orbán, è la variabile più pericolosa.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Elezioni, il Governo ha deciso! La notizia è appena arrivataIl Consiglio dei ministri ha ufficializzato le date per le prossime elezioni comunali, che si svolgeranno il 24 e 25 maggio 2026.

Elezioni in Ungheria, Orban rischia per la prima volta di cadere: è una buona notizia per tutti gli europeiL'Ungheria vive la sua campagna elettorale più importante dall'ingresso nell'Unione europea nel 2004.