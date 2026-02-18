Il Governo ha annunciato le date ufficiali delle prossime elezioni comunali, decise dopo aver approvato il calendario nel Consiglio dei ministri. La decisione arriva in un momento di crescente attesa tra i cittadini, che si preparano a votare tra meno di un anno. Le elezioni si terranno il 24 e 25 maggio 2026, con le operazioni di voto che coinvolgeranno decine di migliaia di elettori in tutta Italia. La conferma delle date mette fine alle incertezze e permette ai partiti di organizzarsi meglio.

Il Consiglio dei ministri ha ufficializzato le date per le prossime elezioni comunali, che si svolgeranno il 24 e 25 maggio 2026. A votare saranno cittadini di 626 comuni delle regioni a statuto ordinario, tra cui 15 capoluoghi: Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone e Salerno. L’appuntamento elettorale riguarda sia il rinnovo del sindaco sia del consiglio comunale. In caso di maggioranza non assoluta, è previsto un turno di ballottaggio che si terrà il 7 e 8 giugno. La decisione è stata comunicata dal ministro dell’interno Matteo Piantedosi durante la riunione del Cdm, come riportato nel comunicato finale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Elezioni, il Governo ha deciso! La notizia è appena arrivata

“Edoardo non ce l’ha fatta”. Tutta Italia sperava nel miracolo: la terribile notizia appena arrivataEdoardo, freerider romano di 31 anni, è deceduto dopo l’incidente avvenuto sulla Marmolada venerdì 27 dicembre.

Ritrovata! La notizia è appena arrivataÈ stata ritrovata la ragazza di 14 anni scomparsa nella notte tra sabato e domenica a Modena.

CI AVEVANO MESSO IN GUARDIA Lima è davvero pericolosa come dicono

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.