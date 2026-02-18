Elezioni il Governo ha deciso! La notizia è appena arrivata
Il Governo ha annunciato le date ufficiali delle prossime elezioni comunali, decise dopo aver approvato il calendario nel Consiglio dei ministri. La decisione arriva in un momento di crescente attesa tra i cittadini, che si preparano a votare tra meno di un anno. Le elezioni si terranno il 24 e 25 maggio 2026, con le operazioni di voto che coinvolgeranno decine di migliaia di elettori in tutta Italia. La conferma delle date mette fine alle incertezze e permette ai partiti di organizzarsi meglio.
Il Consiglio dei ministri ha ufficializzato le date per le prossime elezioni comunali, che si svolgeranno il 24 e 25 maggio 2026. A votare saranno cittadini di 626 comuni delle regioni a statuto ordinario, tra cui 15 capoluoghi: Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone e Salerno. L’appuntamento elettorale riguarda sia il rinnovo del sindaco sia del consiglio comunale. In caso di maggioranza non assoluta, è previsto un turno di ballottaggio che si terrà il 7 e 8 giugno. La decisione è stata comunicata dal ministro dell’interno Matteo Piantedosi durante la riunione del Cdm, come riportato nel comunicato finale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
