Elezioni in Ungheria Orban rischia per la prima volta di cadere | è una buona notizia per tutti gli europei

In Ungheria si avvicinano le elezioni più decisive degli ultimi anni, con il primo rischio concreto di caduta del governo guidato dal premier in carica. La campagna elettorale, che rappresenta la più rilevante dal 2004, coinvolge i principali schieramenti politici e si svolge in un clima di grande attesa. La situazione politica del paese si gioca su una serie di sfide che potrebbero cambiare gli equilibri dopo quasi vent'anni di governo.

L'Ungheria vive la sua campagna elettorale più importante dall'ingresso nell'Unione europea nel 2004. La storia di Viktor Orbán e della sua presa di potere è anche la storia della complicità ed inerzia europea, in quella che dal 2010 in poi è stata la lenta erosione della democrazia ungherese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ungheria, gli ultimi sondaggi certificano il crollo del consenso di Orban: per la prima volta in testa c’è il partito d’opposizioneIn Ungheria i sondaggi danno Orban in svantaggio: il leader dell'opposizione Tisza è avanti di otto punti in vista del voto del 12 aprile.

Leggi anche: Il piano di Mosca per favorire Orbán alle elezioni in Ungheria: «I servizi russi gli proposero un finto attentato». I sondaggi e le “spie” in Ue

Temi più discussi: Elezioni in Ungheria, il sud est europeo col fiato sospeso; Le elezioni in Ungheria sono un referendum su Orbán e le sue politiche illiberali; Elezioni in Ungheria: per la prima volta Orbán parte da sfavorito; Elezioni in Ungheria, i candidati alle parlamentari: Magyar sfida Orban.

Elezioni in Ungheria, Magyar in vantaggio su Orbán: il Paese diviso tra il re dei sovranisti Ue e l’europeista che ha ‘tradito’ FideszL'ex membro di Fidesz sfida il premier sovranista dopo 15 anni di potere. Il Paese è diviso tra europeisti e nazionalisti ... ilfattoquotidiano.it

Elezioni Ungheria 2026, nei sondaggi è sfida tra Orbán e Magyar: date, candidati e come funziona il votoDomenica 12 aprile gli elettori ungheresi sono chiamati alle urne per le elezioni legislative, in un passaggio che potrebbe segnare una svolta storica ... fanpage.it

Vado pazzo per i pedaggi ben riusciti Trump e lo sbilancio di guerra (al welfare) Hyperscalers a tutto gas Tokenizzazione, il videogame di borsa Cina, mutui sott'acqua e sofferenze sotterrate A cosa servono le elezioni in Italia Gli extrato x.com

Will Media. . C’è un uomo che potrebbe mettere fine al dominio di Viktor Orbán in Ungheria. Si chiama Péter Magyar, ha 45 anni ed è il favorito alle elezioni di domenica, che dopo 16 anni potrebbero segnare la fine del governo di Orbán. Ce lo racconta @fede - facebook.com facebook