Elezioni in Ungheria | Magyar in netto vantaggio su Orban Si profila un radicale cambiamento
Alle prime proiezioni delle elezioni politiche in Ungheria, il partito Tisza di Péter Magyar appare in vantaggio rispetto a quello di Orban. La partita è ancora aperta, ma i dati indicano un possibile cambiamento rispetto alle precedenti amministrazioni. La consultazione elettorale ha coinvolto diverse forze politiche, con i risultati che si attendono ancora di consolidarsi nelle prossime ore.
BUDAPEST – Le prime proiezioni delle elezioni politiche ungheresi danno in vantaggio il partito Tisza di Péter Magyar. Con lo spoglio al 21,54% a Tisza vengono assegnati 128 seggi, mentre al partito Fidesz del premier uscente Viktor Orban ne andrebbero 62. Si profila un radicale cambiamento nella politica ungherese: Magyar è infatti considerato filo europeo. Con la sconfitta di Orban, Vladimir Putin perderebbe un sostenitore, fin qui sempre pronto a frenare gli aiuti Ue all’Ucraina. Al momento dovrebbe entrare in parlamento anche l’estrema destra di Mi Hazánk con 8 seggi. Il parlamento di Budapest si compone di 199 seggi e ne servono 133 per avere una maggioranza tale da poter realizzare cambiamenti costituzionali.🔗 Leggi su Firenzepost.it
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