Elezioni Mugnano Vallefuoco presenta il programma del M5S

Durante la presentazione del programma alle elezioni comunali di Mugnano, il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle ha illustrato le priorità del suo progetto, concentrandosi su temi come la vivibilità, la sicurezza e l’efficienza dei servizi pubblici. La proposta si focalizza su interventi concreti per migliorare la qualità della vita dei cittadini e garantire una gestione più efficace delle risorse del territorio.

Il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Massimo Vallefuoco chiarisce i punti cardine della proposta politica: vivibilità, sicurezza e servizi per una città a misura d’uomo. La dichiarazione del candidato sindaco 5 Stelle. Entrano nel vivo le elezioni comunali a Mugnano di Napoli e il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Massimo Vallefuoco, affida a una dichiarazione rilasciata al Punto! la presentazione dei punti programmatici della propria candidatura. « Sono orgoglioso che il movimento abbia scelto me, da consigliere uscente. Anche se con un po’ di ritardo sui tempi » afferma Vallefuoco, rivendicando il percorso politico svolto in Consiglio comunale.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Elezioni Mugnano, Vallefuoco presenta il programma del M5S Elezioni Mugnano, il M5S corre da solo con Vallefuoco sindacoA Mugnano si completa il quadro dei candidati: il Movimento 5 Stelle sceglie la corsa autonoma e punta su Massimo Vallefuoco per Palazzo di Città Si... Elezioni, si vota il 24 e il 25 maggio: alle urne Melito, Afragola, Mugnano, Calvizzano e ArzanoIl Ministero degli Interni ufficializza le date in cui si andrà al voto per rinnovare i consigli comunali.