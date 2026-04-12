Elezioni Mugnano il M5S corre da solo con Vallefuoco sindaco

A Mugnano il Movimento 5 Stelle ha annunciato di correre da solo alle prossime elezioni comunali, scegliendo come candidato sindaco Massimo Vallefuoco. La decisione segna una rottura con eventuali alleanze e completa il panorama dei candidati per le consultazioni in programma. Nessuna collaborazione con altri gruppi politici è stata comunicata in questa fase. La candidatura di Vallefuoco sarà presentata ufficialmente nei prossimi giorni.

A Mugnano si completa il quadro dei candidati: il Movimento 5 Stelle sceglie la corsa autonoma e punta su Massimo Vallefuoco per Palazzo di Città. Si completa il quadro dei candidati a sindaco. La corsa alla guida del Comune di Mugnano entra nel vivo. Con la discesa in campo del Movimento 5 Stelle, i candidati sindaci diventano ufficialmente quattro. Ai tre già noti – Schiattarella per il campo largo, Ruggiero per Fratelli d’Italia e Romagnuolo per Periferia Attiva – si aggiunge ora Massimo Vallefuoco, espressione del M5S. Una scelta che chiarisce definitivamente il posizionamento dei pentastellati, intenzionati a presentarsi agli elettori in autonomia, senza coalizioni o alleanze elettorali.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Elezioni Mugnano, il M5S corre da solo con Vallefuoco sindaco Elezioni Civita Castellana, Danilo Corazza candidato sindaco Pd-civico: "Fallite trattative con M5s e Rifondazione"Il Partito democratico ufficializza il nome che sosterrà alle prossime elezioni comunali di Civita Castellana. Elezioni, Pierazzi (M5S): "Noi determinanti nella scelta di Ceccarelli come candidato a sindaco"“Siamo stati una parte determinante nella costruzione della coalizione e nella scelta del candidato sindaco”, così Tommaso Pierazzi, coordinatore...