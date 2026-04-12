Orban ' risultato delle elezioni chiaro e doloroso'

Il leader politico ha dichiarato che il risultato delle recenti consultazioni è evidente e difficile da accettare. Durante un discorso rivolto ai sostenitori, ha riconosciuto ufficialmente la sconfitta e ha descritto l’esito come doloroso. Le elezioni hanno portato a una vittoria per l’avversario, e il politico ha commentato pubblicamente l’esito senza ulteriori analisi o interpretazioni.