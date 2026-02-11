Ungheria il capo dell’opposizione Péter Magyar | Orbán farà pubblicare un mio video intimo per ricattarmi

Péter Magyar, leader dell’opposizione in Ungheria, mette in guardia. Dice di aver scoperto che alcuni sostenitori di Orbán vogliono far circolare un video che lo ritrae in una scena privata con un’ex compagna. Lo scopo sarebbe quello di danneggiarlo prima delle elezioni del 12 aprile. Magyar si dice convinto che si tratti di un tentativo di ricatto e chiede di fare attenzione. La vicenda si inserisce nel clima di tensione che precede il voto, con le accuse di manovre sporche che si rincorrono tra le parti.

Péter Magyar, principale sfidante del premier ungherese Viktor Orbán alle prossime elezioni parlamentari del 12 aprile, ha dichiarato di credere che alcuni esponenti filogovernativi stiano pianificando di pubblicare un filmato che lo vede in “una situazione intima ” con un’ex compagna allo scopo di screditarlo in vista delle urne. “Da tempo ricattano e minacciano con registrazioni video e diffamazioni, e sembra che in occasione dell’anniversario daranno il via a una campagna di tipo russo, finora ritenuta impensabile”, ha scritto su X Magyar, capo del partito di centro-destra Tisza ed ex alleato di Orbán. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il leader dell’opposizione ungherese, Peter Magyar, ha accusato il governo di Viktor Orban di preparare una campagna diffamatoria per screditarlo prima delle elezioni del 12 aprile.

