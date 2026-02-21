Elezioni Comunali Pistoia | Celesti ufficializza candidatura a sindaco per il Centrodestra Gabriele Sgueglia sarà il mio vice

Anna Maria Celesti ha annunciato ufficialmente la candidatura a sindaco di Pistoia, motivata dal desiderio di continuare il lavoro in corso. La decisione deriva dal sostegno della coalizione di centrodestra, che ha scelto anche Gabriele Sgueglia come suo vice. La conferma arriva dopo settimane di incontri e consultazioni tra i partiti locali. La prossima fase prevede la presentazione delle liste e il confronto con gli altri candidati in corsa.

PISTOIA – I pistoiesi lo sapevano già ma oggi, 21 febbraio 2026, è arrivata la conferma. Anna Maria Celesti, attuale sindaco facente funzioni di Pistoia ed esponente di Forza Italia, ha ufficializzato la propria candidatura a primo cittadino per la coalizione di centrodestra. Nel corso di una conferenza stampa, Celesti ha tracciato le linee guida del suo programma, all’insegna della continuità e del pragmatismo. “Il mio primo impegno – ha affermato Celesti – sarà quello di mettere a disposizione della città la mia esperienza e competenza affinché il Palazzo comunale resti un luogo aperto e un punto di riferimento per tutti i cittadini. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Pistoia, ecco la quadra del centrodestra. Celesti correrà per la conferma. Sgueglia e FdI si fanno da parteA Pistoia, il centrodestra trova una quadra: Celesti si prepara a correre per la conferma, mentre Sgueglia e Fratelli d’Italia si ritirano.

Pistoia: Annamaria Celesti candidata sindaco per il Centrodestra. E’ la facente funzione dopo l’elezione di Tomasi in RegioneAnnamaria Celesti ha deciso di candidarsi a sindaco di Pistoia dopo aver ricoperto il ruolo di facente funzione, a causa dell’elezione di Tomasi in Regione.

