Elettra Lamborghini ricoverata | malore prima di Canzonissima poi arriva in diretta Cosa è successo

Il 12 aprile 2026, Elettra Lamborghini ha comunicato sui social di essere stata ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma a causa di un malore improvviso. La cantante aveva previsto di partecipare a Canzonissima, ma prima dell'inizio dello show ha dovuto interrompere le prove e recarsi in ospedale. Successivamente, è apparsa in diretta televisiva, rassicurando il pubblico sulla sua condizione di salute.

Momenti di preoccupazione per Elettra Lamborghini, che nel pomeriggio del 12 aprile 2026 ha raccontato sui social di essere stata ricoverata al Policlinico Gemelli a Roma a causa di un malore improvviso. L’artista ha condiviso alcune immagini direttamente dall’ospedale, mostrandosi sdraiata su un letto con una flebo. A spiegare l’accaduto è stata lei stessa: una fortissima cistite, che ha reso necessario un controllo medico urgente. La situazione ha immediatamente fatto temere per la sua partecipazione alla puntata serale di Canzonissima, prevista in diretta su Rai1. Ad aprire la puntata è stata Milly Carlucci, che ha informato il pubblico della possibile assenza della cantante proprio a causa dei problemi di salute.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Elettra Lamborghini ricoverata: malore prima di Canzonissima, poi arriva in diretta. Cosa è successo Leggi anche: Elettra Lamborghini ricoverata in ospedale, poi arriva a Canzonissima a metà puntata. Ma cosa è successo? “Stavo svenendo ovunque”: Elettra Lamborghini in ospedale per una cistite, poi il colpo di scena a Canzonissima: cosa è successoBologna, 12 aprile 2026 – Elettra Lamborghini è stata stoica ieri sera a Canzonissima.