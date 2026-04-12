Elettra Lamborghini ricoverata d’urgenza! Cosa succede

Nella terza puntata di Canzonissima, tra i nomi annunciati all’inizio della serata, Elettra Lamborghini non si è presentata. La cantante è stata ricoverata d’urgenza, rendendo impossibile la sua partecipazione allo show. La sua assenza ha suscitato sorpresa tra il pubblico e i partecipanti, senza ulteriori dettagli sulla natura del ricovero. La produzione non ha ancora comunicato eventuali aggiornamenti sulle condizioni di salute.

Colpo di scena nella terza puntata di Canzonissima: tra i nomi annunciati a inizio serata è mancata all’appello Elettra Lamborghini, una delle presenze più riconoscibili di questa prima edizione. L’assenza, comunicata a ridosso della diretta, ha reso necessario un chiarimento immediato da parte della conduttrice Milly Carlucci. Nel presentare gli artisti in gara, Carlucci ha segnalato fin da subito il forfait della cantante, spiegando al pubblico che la mancata partecipazione era legata a un problema di salute insorto nelle ore precedenti alla trasmissione. La comunicazione è arrivata in apertura, proprio per evitare incertezze e ricostruire con precisione quanto accaduto.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Elettra Lamborghini ricoverata d’urgenza! Cosa succede Tra Elettra Lamborghini e i festini bilaterali spunta Fabrizio Corona: “Buonanotte Elettra”Tra Elettra Lamborghini e i famigerati festini bilaterali che agitano il sonno della cantante in gara al Festival di Sanremo 2026 spunta Fabrizio... Sanremo 2026, Elettra Lamborghini canta Voilà. Testo e di cosa parla la canzoneElettra Lamborghini a Sanremo non è mai stata una questione di classifica. Elettra Lamborghini ci mostra come canta!