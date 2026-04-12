Nella serata televisiva, un'artista è stata ricoverata in ospedale prima della sua esibizione, ma poi è riuscita a partecipare alla diretta. Durante lo spettacolo, ha cantato un brano di un cantautore noto, suscitando reazioni contrastanti tra il pubblico. La performance ha diviso l’opinione dei telespettatori e dei critici, rendendo la puntata uno degli argomenti più commentati della stagione.

Una serata che rischiava di saltare, e invece si è trasformata in uno dei momenti più discussi della stagione televisiva. Elettra Lamborghini è finita in ospedale poche ore prima della diretta di Canzonissima, ma alla fine ha deciso comunque di presentarsi in studio, ribaltando completamente il copione della serata. Il malore improvviso e la corsa al Gemelli. A raccontare tutto è stata lei stessa, con una foto dal letto d’ospedale. Una flebo al braccio, il volto provato e un messaggio che lasciava poco spazio all’ottimismo: “Non so se riuscirò a farcela stasera”. La causa? Una forte cistite che l’ha costretta a ricorrere alle cure del Policlinico Gemelli di Roma.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Elettra Lamborghini in ospedale prima della diretta: poi canta Povia e divide Canzonissima

Elettra Lamborghini ormai è dappertutto: prima Canzonissima, poi l'EurovisionDa personaggio pop e social, la cantante sta diventando sempre più centrale nel panorama televisivo italiano grazie alle opportunità concesse nei...

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