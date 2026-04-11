Elettra Lamborghini in ospedale salta Canzonissima Carlucci | Momento di difficoltà

Elettra Lamborghini è stata ricoverata in ospedale a causa di una forte cistite, come ha comunicato lei stessa sui social. La cantante avrebbe dovuto partecipare alla trasmissione televisiva Canzonissima, ma ha annullato la sua presenza per motivi di salute. La conduttrice dello show ha commentato il momento di difficoltà, senza fornire ulteriori dettagli sulla situazione medica. La decisione di Elettra di fermarsi è stata resa nota tramite i suoi canali ufficiali.

(Adnkronos) – Problema di salute per Elettra Lamborghini. La cantante ha rivelato sui social di essere finita al pronto socccorso a causa di una forte cistite. Con una foto condivisa su Instagram, Lamborghini è apparsa sdraiata su un letto d'ospedale attaccata ad una flebo. "Non so se riuscirò a farcela stasera ma grazie al team del Policlinico Gemelli per avermi aiutata", ha scritto la cantante che stasera avrebbe dovuto partecipare a Canzonissima, il programma in diretta su Rai1 condotto da Milly Carlucci. Proprio la conduttrice, all'inizio della puntata, ha spiegato che la cantante ha avuto un imprevisto: "Elettra Lamborghini è stata poco bene oggi pomeriggio.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Elettra Lamborghini assente a Canzonissima, l’annuncio di Milly Carlucci: “Momento di difficoltà” Leggi anche: CANZONISSIMA: ELETTRA LAMBORGHINI NEL CAST DELLO SHOW DI MILLY CARLUCCI