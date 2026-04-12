Elenchi regionali per il ruolo docenti scatta il conto alla rovescia | requisiti e info utili QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 13 aprile alle 14 | 30

Lunedì 13 aprile alle 14:30 si terrà un question time con un rappresentante del ministero dell’istruzione, trasmesso in diretta. Nel frattempo, il decreto attuativo riguardante gli elenchi regionali per il ruolo dei docenti sta per essere pubblicato, e si prevede che nei prossimi giorni sarà possibile inviare le domande di inserimento. Sono stati definiti i requisiti necessari per partecipare e fornite alcune informazioni utili per i candidati.