Elenchi regionali per il ruolo docenti scatta il conto alla rovescia | requisiti e info utili QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 13 aprile alle 14 | 30
Lunedì 13 aprile alle 14:30 si terrà un question time con un rappresentante del ministero dell’istruzione, trasmesso in diretta. Nel frattempo, il decreto attuativo riguardante gli elenchi regionali per il ruolo dei docenti sta per essere pubblicato, e si prevede che nei prossimi giorni sarà possibile inviare le domande di inserimento. Sono stati definiti i requisiti necessari per partecipare e fornite alcune informazioni utili per i candidati.
Il decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo è in via di pubblicazione. Verosimilmente nei prossimi giorni sarà possibile presentare domanda di inserimento. Quali sono le info utili? Quali i requisiti? Chi potrà iscriversi? L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Elenchi regionali per il ruolo docenti, scatta il conto alla rovescia: requisiti e info utili. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 13 aprile alle 15:00Il decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo è in via di pubblicazione.
Elenchi regionali per il ruolo docenti, in arrivo il decreto: info e requisiti d’accesso. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Mercoledì 18 marzo alle 16:00Il decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo è in via di pubblicazione dopo il via libera da parte del CSPI.