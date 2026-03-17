Elenchi regionali per il ruolo docenti in arrivo il decreto | info e requisiti d’accesso QUESTION TIME con Cannas LIVE Mercoledì 18 marzo alle 16 | 00

Il decreto attuativo per gli elenchi regionali dei docenti sta per essere pubblicato, dopo aver ricevuto l’approvazione dal CSPI. L’annuncio è arrivato in vista di un question time con un esponente del governo, in programma mercoledì 18 marzo alle 16:00, durante il quale saranno fornite informazioni sui requisiti di accesso e le modalità di inserimento nelle liste regionali.