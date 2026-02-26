Tutto pronto per la quarta sfilata del Carnevale di Follonica, dopo il corso mascherato al tramonto di sabato scorso (quasi 4000 i biglietti venduti) l’edizione numero 59 della kermesse vivrà infatti l’ultimo appuntamento domenica a partire dalle 14.30 nel tradizionale circuito sul lungomare Carducci. Quello di domenica è il corso di recupero della sfilata non andata in scena l’8 febbraio a causa del maltempo e sarà il momento conclusivo al termine del quale verranno svelati i verdetti ufficiali che ancora mancano. Il Carnevale ha infatti già da due settimane la sua Miss, ovvero Lisa Giuliacci del rione Senzuno, verso le 18 di domenica si conosceranno anche il carro e la mascherata vincitrici scelti dalla giuria che ha esaminato le opere dei rioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Carnevale nel Golfo. Ultima sfilata e premi

Leggi anche: Ultima festa, il Carnevale dei cavalli. Al maneggio nel cuore del parco la sfilata in maschera con i bambini

Carnevale a Rovelasca: sfilata e premi per i bambini nella frazione di San Giorgio**Rovelasca si prepara al Carnevale 2026: una giornata di festa, sfilata e premi per i bambini** A Rovelasca, il Carnevale 2026 è arrivato con un...

Carnevale di Muggia 72° Edizione La sfilata dei carri

Temi più discussi: Il Carnevale nel Golfo. Ultima sfilata e premi; Carnevale di Castellammare del Golfo: quattro giornate di festa per la partecipata 30ª edizione; Castellammare del Golfo, il Carnevale dedica il lunedì ai più piccoli. Confermate le sfilate dei carri il 17, 21 e 22 febbraio -; Carnevale, i carri e le maschere dei rioni di Trieste sfilano per le strade (VIDEO).

Il Carnevale nel Golfo. Ultima sfilata e premiTutto pronto per la quarta sfilata del Carnevale di Follonica, dopo il corso mascherato al tramonto di sabato scorso (quasi 4000 i biglietti venduti) l’edizione numero 59 della kermesse vivrà infatti ... lanazione.it

Com'è andato il 30° Carnevale di Castellammare del GolfoGrande entusiasmo e partecipazione per la 30ª edizione del Carnevale a Castellammare del Golfo, che quest’anno ha regalato alla città quattro giornate all’insegna dell’allegria, della musica e della ... tp24.it

Com'è andato il 30° Carnevale di Castellammare del Golfo #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook