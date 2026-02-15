Eccellenza poker del Montecchio Osimana Jesina e Fabriano fuori

Il Montecchio Gallo ha vinto nettamente contro la Fermignanese nell’anticipo di Eccellenza, segnando quattro gol nel derby. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso nel campo di Montecchio, dove i padroni di casa hanno dominato fin dal primo tempo. La vittoria permette alla squadra di salire in classifica e di mettere pressione alle avversarie. Nel frattempo, Osimana, Jesina e Fabriano sono state eliminate, lasciando il passo alle altre squadre.

Nell'anticipo di Eccellenza fa la voce grossa il K Sport Montecchio Gallo che rifila un poker di reti alla Fermignanese nel derby. Sollaku, Buonavoglia, Carta e un'autorete trascinano i biancorossi al ritorno alla vittoria nella 22esima giornata. Tre punti che fanno morale in vista anche dell'impegno del Montecchio nella fase nazionale di Coppa che inizierà mercoledì, in casa, contro la Narnese. Oggi in campo Osimana, Jesina e Fabriano Cerreto, tutte in trasferta. I giallorossi saliranno a Urbania senza Mafei squalificato. Neanche la Jesina si presenterà al completo a Tolentino vista la squalifica di Luca Giovannini.