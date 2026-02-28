Oggi alle 15 si gioca la ventiseiesima giornata del campionato di Eccellenza con due anticipi. Tra le partite in programma ci sono il Derby Comacchiese-Sant’Agostino e un altro incontro, entrambi considerati importanti per la classifica. Le gare si svolgono sul campo del ‘Raibosola’ e vedranno affrontarsi squadre alla ricerca di punti vitali.

La ventiseiesima giornata del campionato di Eccellenza scatta oggi alle 15 con due anticipi interessanti. Oltre a Massa Lombarda-Faenza, coi padroni di casa che in caso di vittoria balzerebbero al quarto posto a -1 dal Medicina Fossatone, la partita più importante per la nostra provincia è il derby in programma allo stadio Raibosola tra Comacchiese e Sant’Agostino. È la terza volta che lagunari e ramarri si incrociano dall’inizio della stagione, con la squadra di Candeloro che si è imposta sia in Coppa Italia che nella gara di andata di campionato. È un momento positivo sia per la Comacchiese, che per il Sant’Agostino che nell’ultimo turno hanno conquistato vittorie piuttosto pesanti sul campo del Pietracuta e in casa contro il Medicina Fossatone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza: anticipo interessante al ’Raibosola’. Derby Comacchiese-Sant’Agostino

La Comacchiese non passa. Un punto al ’Raibosola’, in campo vince l’equilibriocomacchiese 0 futball cava ronco 0 COMACCHIESE: Campi, Minieri, Ferri, Gordini (85’ Montanari), Succi, Temporin, Sylla, Taroni, Brito, Mancini, El...

Gli altri risultati. Sant’Agostino travolto, Mesola ko. Sorride la ComacchieseSe la Spal non va oltre il pareggio a reti inviolate col Fratta Terme, la capolista Mezzolara – fermata sull’1-1 domenica scorsa allo Spazzoli –...

