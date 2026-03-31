Promozione Flessione per la Centese tra Gallo e Masi Torello in coda una rischia grosso

Nella giornata di Promozione, nessuna squadra della provincia di Ferrara è riuscita a ottenere una vittoria. La Centese, che giocava in casa, è stata sorpresa dall’Atletico Castenaso. Tra le altre partite, Gallo e Masi Torello si trovano in una posizione difficile, con quest’ultima a rischio di una sconfitta pesante.

In Promozione non festeggia nessuna delle ferraresi, a cominciare dalla Centese, che in casa si fa sorprendere dall’ Atletico Castenaso. Nonostante la sconfitta gli uomini di Di Ruocco mantengono comunque la seconda piazza, approfittando del pareggio del Monte San Pietro e della sconfitta del Valsetta, che rimangono così dietro in classifica. Nella giornata che ha sancito l’aritmetica promozione del Valsanterno, si dividono la posta nel derby Casumaro e Gallo: al "Merighi" finisce senza reti ed entrambe le squadre possono ritenersi soddisfatte. Le lumache mantengono un buon vantaggio sul Faro, +4 a quattro giornate dal termine, mentre gli amaranto agganciano il Masi Torello Voghiera sul fondo della classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione. Flessione per la Centese, tra Gallo e Masi Torello in coda una rischia grosso Articoli correlati Promozione: e domani sera si torna in campo per i recuperi. Brutti scivoloni in coda per Gallo e Masi TorelloIl rientro dalla sosta è amaro per il Casumaro, che si fa sorprendere in casa dall’ex fanalino di coda Granamica ed esce dalla zona playoff. Promozione. Centese, una manita per i playoff. In coda il Masi con la faccia giustaManita della Centese nel ventiseiesimo turno di Promozione e secondo posto blindato dagli assalti del Valsetta Lagaro.