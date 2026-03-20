L'allenatore ha commentato la situazione degli attaccanti, sottolineando che attualmente ci sono molti giocatori disponibili e tutti devono migliorare le proprie prestazioni. Ha menzionato in particolare Leao e Pulisic, spiegando che uno ha avuto problemi di infortuni e ha saltato la preparazione, mentre l’altro è stato fermo due mesi. La sua frase evidenzia la necessità di maggiore attenzione e impegno da parte dei giocatori.

“ Leao – Pulisic hanno avuto infortuni, uno ha saltato la preparazione, l’altro no ma è stato due mesi fuori. Ora ci sono gli ultimi due mesi determinanti e stanno entrambi meglio”. Tra i temi più discussi della conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida tra Milan e Torino c’è quello relativo agli attaccanti. Dopo la Lazio aveva fatto discutere la reazione di Rafael Leao al momento della sostituzione, arrabbiato con Pulisic per un’azione in cui il portoghese chiedeva una palla, ma non è stato servito. “Pulisic a Roma ha fatto una bella prova sul piano fisico, anche se gli è mancata un po’ di precisione. Leao di gol ne ha fatti 9 e può salire in doppia cifra”, ha proseguito Allegri parlando dei due attaccanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ora ne abbiamo tanti e tutti devono darsi una sveglia”: Allegri duro con gli attaccanti

Articoli correlati

Stefania Constantini: “Abbiamo dovuto tenere duro, ora focus sulle gare con la squadra”Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno battuto i britannici Jennifer Dodds e Bruce Mouat nello spareggio per il terzo posto, conquistando una...

Leggi anche: Rrahmani: «Il gol annullato a McTominay? L’abbiamo visto tutti, rispettiamo le regole però devono essere uguali per tutti in futuro»

Una selezione di notizie su Ora ne abbiamo tanti e tutti devono...

Temi più discussi: Allegri: Scudetto? Bisogna essere realisti. L'obiettivo è la Champions; Leao furioso, rifiuta l'abbraccio con Allegri: Era un po' nervoso...Scudetto? Serve realismo; Cassano: Il calcio non è quello di Inzaghi e Allegri. Chivu, scudetto e poi rivoluzione Inter. Totti alla Roma? Non per fare la sagoma; Allegri dribbla lo scudetto Altre 5 vittorie per andare in Champions.

Allegri: Gimenez convocato col Torino. Leao-Pulisic? Cose che capitanoL'allenatore del Milan alla vigilia del Torino torna sul malumore tra Leao e Pulisic contro la Lazio: Sono cose cha capitano. Cosa ho detto a Leao per calmarlo? Che Pulisic non l'ha visto, altrimenti ... sport.sky.it

Allegri tra Open Var, Scudetto Inter e la lite Leao-Pulisic: Si diano una svegliataIl tecnico rossonero ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara che vedrà la sua squadra affrontare il Torino a San Siro, svariando su numerosi temi ... tuttosport.com

#MilanTorino La conferenza stampa di #Allegri - facebook.com facebook

#Allegri tra Open Var, Scudetto #Inter e la lite #Leao- #Pulisic: "Si diano una svegliata" x.com