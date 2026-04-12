Tyson Fury torna travolge Makhmudov in una bolgia e invoca Joshua | si farà il match più atteso dei massimi?

Dopo sedici mesi di assenza, Tyson Fury è tornato a combattere e ha affrontato con facilità il suo avversario, Makhmudov, in un match che si è svolto davanti a un pubblico numeroso. Durante l’incontro, Fury ha dominato l’avversario con colpi precisi e rapidi, portando a termine il combattimento in modo netto. Dopo il match, Fury ha chiesto ufficialmente di sfidare il campione dei pesi massimi, Joshua, per organizzare il prossimo grande incontro.

Tyson Fury ha fatto il proprio ritorno sul ring a sedici mesi di distanza dalla sconfitta rimediata contro Oleksandr Uysk il 21 dicembre 2024: in quel di Riad (Arabia Saudita) andò in scena la rivincita del match di maggio, quando il ribattezzato The Gipsy King perse ai punti e l’ucraino si laureò Campione del Mondo indiscusso dei pesi massimi. Davanti ai 60.000 spettatori che hanno gremito il Tottenham Hotspur Stadium di Londra, il colosso di Manchester ha sconfitto Arslanbek Makhmudov con un nitido verdetto unanime: 120-108, 120-108, 119-109. Due giudici hanno assegnato al padrone di casa tutte le dodici riprese, mentre uno ha ravvisato un chiaro 11-1.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tyson Fury torna, travolge Makhmudov in una bolgia e invoca Joshua: si farà il match più atteso dei massimi? Tyson Fury torna sul ring: affronta Makhmudov e lancia sfida a JoshuaRestare fuori dal ring è impossibile per Tyson Fury, pronto a sfidare sabato il peso massimo di origine russa Arslanbek Makhmudov in un incontro che... Tyson Fury sotto esame prima del match con MakhmudovIn un contesto di rientro atteso, tyson fury mostra una sicurezza marcata nel proprio potenziale, presentando una fiducia evidente nel ritorno in...